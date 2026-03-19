Mauricio Lizcano ya tiene nueva fórmula vicepresidencial: ¿quién es Pedro de la Torre?

La fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano dio un giro en cuestión de días, pasando de un perfil conocido en la opinión pública a una apuesta por la ciencia y la investigación. El candidato presidencial confirmó primero la salida de Luis Carlos Reyes, conocido en redes como “Mr. Taxes”, quien declinó su participación por motivos familiares y este jueves anunció a su nuevo coequipero, el científico Pedro de la Torre.
Según explicó Lizcano en un video, la renuncia de Reyes respondió a razones personales. “Por cuenta de una eventual complicación en el embarazo de la esposa de Reyes, resolvimos priorizar su hogar”, señaló, al explicar por qué no podrá acompañarlo en la carrera hacia la Casa de Nariño.
A través de redes sociales, el candidato presentó oficialmente a Pedro de la Torre como su nueva fórmula. El mensaje fue entregado por medio de un video en X que representa su historia personal dentro del discurso de campaña.
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