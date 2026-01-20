Miguel Uribe Londoño podría ser el candidato presidencial del Partido Demócrata Colombiano

El panorama electoral colombiano para el periodo presidencial de 2026-2030 tendría el regreso de un contendiente con la posible confirmación de la candidatura de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado mes de junio de 2025. Le puede interesar: Declaran desierta la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿Está en riesgo la continuidad del proyecto? Con esta nueva oportunidad, el dirigente político buscará la Casa de Nariño respaldado por el Partido Demócrata Colombiano (PDC), una organización de origen afrodescendiente y ligada a los valores de las comunidades palenqueras. Esto tras su paso como precandidato del Centro Democrático. Según informó Semana, el anuncio formal de esta aspiración se realizará antes de que concluya el mes de enero en un lugar de especial importancia para el candidato, por lo que estarían ultimando detalles para finiquitar esta acción.

Miguel Uribe Londoño, empresario, político y padre del precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay. FOTO: Colprensa

La ruptura con el Centro Democrático

Esta nueva etapa política surgió tras la salida de Uribe Londoño del Centro Democrático, colectividad de la cual fue fundador y de la que su hijo era la posible ficha más directa para ser el candidato del partido para las presidenciales. Su retiro, concretado y conocido a inicios de diciembre de 2025, estuvo motivado por profundos desacuerdos internos respecto a la forma en la que el partido estaba pensando y decidiendo elegir, de los precandidatos, al candidato oficial del Centro Democrático. “Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina, y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas”, expresó Uribe Londoño sobre su partida de la contienda con el CD.

Aval y legitimidad moral

De acuerdo con la información emitida por Semana, el respaldo del Partido Demócrata Colombiano se fundamenta en la trayectoria y la resiliencia del líder político a lo largo de los años en los que ha trabajado por el país. Pedro Adán Torres Pérez, presidente del PDC, emitió una carta pública en la que destacó que el apoyo responde a las vivencias personales que han marcado la vida del candidato, pues Uribe Londoño perdió hace años a su esposa y el año pasado a su hijo. Por esta razón, Torres Pérez señaló lo siguiente: “En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria...”. Para la colectividad del PDC, estas experiencias le otorgan a Uribe Londoño una autoridad moral necesaria para encabezar un proceso de reconstrucción nacional con el que esperan poder luchar por la presidencia este año.

La estrategia hacia la primera vuelta y el desconcierto en el entorno familiar

A diferencia de otros aspirantes del sector de la derecha, Uribe Londoño ha decidido no participar en las consultas de coalición programadas para el próximo 8 de marzo. Su estrategia se centraría en llegar de manera directa a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026. Esta decisión se produjo tras un proceso de selección interna en el Centro Democrático que estuvo marcado por controversias sobre las encuestas de la firma AtlasIntel. Dichos sondeos resultaron en la elección de Paloma Valencia como candidata oficial de esa colectividad, dejando al exsenador fuera del proceso y obligándolo a buscar alternativas para mantener su aspiración. A pesar de la firmeza del anuncio, el entorno cercano del candidato manifestó sorpresa. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, declaró a El País de Cali que no tenía conocimiento previo sobre el futuro aval ni sobre la formalización de la candidatura con el PDC.

Maria Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño en la despedida de Miguel Uribe Turbay. FOTO: Colprensa