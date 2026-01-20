Así será el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del 8 de marzo

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó este martes 20 de enero en Bogotá el modelo oficial de la tarjeta electoral que se utilizará el próximo 8 de marzo en las consultas presidenciales, con el fin de evidenciar todo el proceso.
Le puede interesar: Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo
Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, confirmaron que el documento agrupará a todas las organizaciones políticas que busquen definir sus candidatos a la presidencia de la República.