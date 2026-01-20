Así será el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del 8 de marzo

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó este martes 20 de enero en Bogotá el modelo oficial de la tarjeta electoral que se utilizará el próximo 8 de marzo en las consultas presidenciales, con el fin de evidenciar todo el proceso. Le puede interesar: Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, confirmaron que el documento agrupará a todas las organizaciones políticas que busquen definir sus candidatos a la presidencia de la República.

El registrador nacional Hernán Penagos. FOTO: Registraduría Nacional

La decisión de implementar un formato único responde a la necesidad de salvaguardar la reserva de la intención de voto de los ciudadanos. El registrador nacional fue enfático al explicar el riesgo de utilizar papelería separada para cada coalición. “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, expresó Penagos.

Bajo esta nueva disposición, los votantes deberán marcar una sola opción en la totalidad del documento. Por esta razón, el organismo electoral advirtió que, en caso de señalar más de una casilla, el voto será anulado de inmediato. Por otro lado, Penagos dijo que desde el próximo 11 de febrero iniciará la distribución del material electoral. “En esa fecha comenzará en el exterior y, posteriormente, el 24 de febrero en el territorio nacional. Es una labor descomunal para la que nos hemos preparado”, concluyó.

Calendario, sorteo de posiciones y las designaciones de jurados

El cronograma electoral estableció el próximo 6 de febrero como la fecha límite para que los precandidatos formalicen su postulación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, siempre que se haya solicitado la realización de dichas consultas. Una vez consolidada la lista de todos los aspirantes por parte de las organizaciones políticas, la organización definirá la ubicación de los logos y nombres mediante un sorteo público, para que el proceso sea equitativo y veraz. Este procedimiento se dividirá en dos etapas.

Informaron que del 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas. FOTO: Juan Antonio Sánchez

En la primera se sorteará la posición de cada consulta dentro de la tarjeta y, posteriormente, el orden de los candidatos dentro de cada bloque. Esta última fase se omitirá únicamente si las agrupaciones políticas ya han establecido un orden previo por cuenta propia. De forma paralela al proceso de las consultas, la Registraduría anunció que entre el 21 y el 23 de enero se realizarán los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas. Las jornadas tendrán lugar en las sedes de la entidad en todo el país, por lo que solicitaron vigilancia por parte de entes de control y sectores políticos.