Petro dice que la CIA conoce plan para atentar contra Iván Cepeda; “es muy grave”, confirma el candidato

El presidente Gustavo Petro se refirió al ambiente de seguridad electoral en Colombia, esta vez aludiendo a supuestos planes de atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La declaración, sin embargo, se dio sin menciones a otros aspirantes que en los últimos días también han denunciado amenazas en su contra.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que información sobre un posible ataque ya estaría en manos de agencias internacionales. “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, escribió.

En el mismo mensaje, Petro también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo a la realización de elecciones libres en Colombia. “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”, señaló.

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Adicionalmente, el mandatario vinculó hechos de violencia ocurridos en Estados Unidos con sectores políticos, al afirmar: “Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos”.