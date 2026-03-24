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Ministro de Defensa habló del accidente aéreo en Putumayo: “El país conocerá la verdad”

Pedro Sánchez se pronunció cerca de la medianoche de este lunes. Habló de homenajear a las víctimas y de las investigaciones que se adelantan.

  • El ministro dio el anuncio acompañado de diferentes funcionarios de la Fuerza Pública. Foto: captura de video.
    El ministro dio el anuncio acompañado de diferentes funcionarios de la Fuerza Pública. Foto: captura de video.
hace 2 horas
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció cerca de la medianoche de este lunes con respecto al accidente aéreo de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Hasta la última actualización se sabe que 66 personas murieron; entre ellas, soldados, policías y tripulación. Entretanto, hubo 57 heridos, una persona ilesa y cuatro que están pendientes por ubicar.

“Hoy Colombia está de luto. La patria ha perdido a varios de sus hijos e hijas más valientes. Militares y policías que entregaron su vida al servicio de nuestra Nación, en un trágico accidente aéreo mientras se desplazaban en un avión Hércules de la FAC, justo posterior al despegue, desde Puerto Leguízamo hacia Puerto Asís, Putumayo”, detalló Sánchez.

Lea también: “Ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás”: testigo habla del accidente de avión de la FAC

No son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país.

Su sacrificio no será olvidado y en honor a ellos y a su memoria continuaremos cumpliendo la misión a pesar del dolor y la adversidad”.

Finalmente, el ministro llamó a izar la bandera a media asta y aseguró que habrá una investigación para conocer la verdad de lo ocurrido. No obstante, no dio detalles al respecto:

“Colombia entera se une al duelo, izaremos la bandera nacional a media asta como símbolo de respeto y gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final. La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible.

El país conocerá la verdad, por eso este proceso debe avanzar con el respeto, la dignidad y la prudencia que este momento exige, mientras las familias esperan las necesarias y claras respuestas. A sus familias, toda nuestra solidaridad. A nuestros héroes y heroínas, honor y gloria”.

¿Qué dijo el comandante general de las Fuerzas Militares del accidente en Putumayo?

También habló Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares, quien detalló que ocho de los heridos fueron trasladados a Florencia, 49 a Bogotá.

Entre ellos, 19 al Hospital Militar Central y otros menos graves al Batallón de Sanidad Militar.

“Las FFMM y la Policía expresamos las más sentidas condolencias a los familiares y compañeros de nuestros hombres.

Reiteramos que todas las capacidades se encuentran dispuestas para la atención de esta emergencia”, dijo López.

Después agradeció la reacción oportuna de diferentes sectores militares y civiles que acudieron al lugar del siniestro para rescatar a las víctimas:

“Agradecemos a las diferentes autoridades, instituciones como la Armada, la Policía y los Bomberos, así como a la población, que atendieron de manera inmediata esta catástrofe”. Para terminar, el general reiteró que no se tiene “información o indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal”.

Lea también: Varios militares del avión de la FAC accidentado en Putumayo se habrían tirado antes de la colisión

¿Qué pasó con el avión Hércules de la FAC?

El avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra ayer en la mañana en Puerto Leguízamo, Putumayo, a solo un kilómetro y medio del aeródromo de ese municipio, luego de hacer su despegue.

La nave estaba haciendo abastecimiento de víveres y habría llevado un total de 128 personas a bordo, integrantes de la Fuerza Pública.

Los militares que estaban en el avión militar siniestrado se habrían tirado de la aeronave cuando esta iba colapsando, lo que habría salvado vidas, pero también habría determinado la naturaleza de las lesiones.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, y lo aseguró por el reporte de las heridas que sufrieron los uniformados, quienes, producto del pánico, optaron por lanzarse al vacío, pese a no contar con paracaídas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el accidente del Hércules?
Según el reporte oficial, 66 personas fallecieron, incluyendo militares, policías y tripulación.
¿Dónde ocurrió el accidente del avión Hércules?
El siniestro ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, poco después del despegue.
¿Se trató de un atentado?
Las autoridades han indicado que no hay indicios de atentado por parte de grupos armados ilegales.
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