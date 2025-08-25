Piden a la Procuraduría investigar posible participación en política de la MinTransporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, participó el pasado sábado 23 de agosto en un conversatorio en Manizales sobre el futuro de los peajes de Autopistas del Café. Durante el evento, líderes locales le entregaron 43.214 firmas que solicitan el desmonte de los peajes de Las Pavas, San Bernardo y Santágueda.

La presencia de la funcionaria junto al representante a la Cámara Santiago Osorio Marín y el diputado David Islem Ramírez generó cuestionamientos sobre una posible participación política.

El encuentro se desarrolló en un espacio donde se discutió la administración de las vías y el impacto de los peajes en la movilidad y desarrollo de Caldas. Según Osorio, la actividad no tenía fines electorales y la ministra se centró en aspectos técnicos sobre la gestión vial.

De acuerdo con el diario El Tiempo, líderes locales anunciaron que solicitarán a la Procuraduría investigar la participación de la ministra en el evento, argumentando que su presencia podría interpretarse como apoyo a un candidato al Congreso.

El congresista Osorio negó que el acto constituyera intervención política y afirmó que se trató de un foro ciudadano.