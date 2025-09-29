“Renuncie a su cargo y hágase elegir”: ministro Montealegre ataca a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, ¿por qué?

En el marco de la polémica en torno a la reforma pensional, este lunes se conoció un mensaje de WhatsApp del ministro de Justicia Eduardo Montealegre en el que ataca al magistrado Jorge Enrique Ibañez, quien actualmente es el presidente de la Corte Constitucional.
“Ver el salto de trapecista, de una Corte históricamente defensora de los derechos sociales, a girar hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por el, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio. Como ex magistrado de la Corte Constitucional protesto. Es insólito que, los juristas que se dicen filosóficamente liberales, guarden silencio ante los pasos de gigante que se están dando, para convertir a esta Corte, en la más retardataria de la historia. “Y cuando llegaron por mi, ya era demasiado tarde”, dice el mensaje.