¿Saca pecho con cifras infladas? La polémica tras el gráfico de mortalidad infantil publicado por Petro

Aunque sí se está presentando una reducción positiva en este indicador, aún hay dudas sobre cómo se estaría calculando esta tasa. Aquí los detalles.

  • Gustavo Petro expuso una cifra sobre la tasa de mortandad infantil de menores de 5 años durante su período, sin embargo, tendría un error que haría que esta se infle. Fotos: Presidencia y Getty Images
  • Estas fueron las cifras mostradas por el presidente Gustavo Petro en la posesión del Congreso en el 2025. Foto: Captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

En medio de la polémica que se vive en el país por las fallas en el sistema de salud que ya ha cobrado la vida de varias personas, incluido un menor de 7 años, el presidente Gustavo Petro ha sacado pecho a través de las redes sociales sobre una de las cifras de su gobierno.

A través de su perfil de X, el mandatario mostró orgullo por la reducción del número de niños menores de 5 años que han perdido la vida durante su período.

Por medio de un gráfico, Petro hace una comparación de los niños menores de 5 años que han dejado de morir en su gobierno respecto a los mandatarios anteriores.

En esa gráfica, el actual mandatario dice que del 2022 al 2025 han dejado de morir 6.768 menores de 5 años, mientras que en el gobierno de Iván Duque la cifra fue de 2.219. En el segundo período de Juan Manuel Santos fue de 1.308 niños menores de 5 años y en su primero fue de 1.828. Del 2006 al 2009, segundo período de Álvaro Uribe Vélez, la cifra fue de 2.959 niños.

“Corresponde a mi gobierno el logro de haber reducido sustancialmente la mortalidad infantil de menores de 5 años en toda Colombia”, expresó Petro en su publicación, agregando que “refleja la eficiencia del sistema de salud en cada gobierno”.

Sin embargo, revisando estos números, se estaría llegando a esas conclusiones con un cálculo errado, inflando esto el verdadero indicador respecto a la muerte de niños menores de 5 años.

Para llegar a este indicador, cabe resaltar que este gobierno comenzó con una tasa de 8.360 niños muertos durante el 2022. Para el año 2023 fallecieron 7.056 menores, mientras que en 2024 perdieron la vida 6.001 niños. Para 2025 la tasa cerró en 5.255.

Con estos números, para calcular la verdadera variación año por año sobre los menores de 5 años que dejaron de morir en el territorio nacional, lo que se debería hacer es comparar año por año.

Estas fueron las cifras mostradas por el presidente Gustavo Petro en la posesión del Congreso en el 2025. Foto: Captura video
Es decir, entre el año 2022 y el año 2023 dejaron de morir 1.304 menores de 5 años, esto haciendo solo la comparación entre la cifra que recibió Petro y su primer año.

Del 2023 al 2024 dejaron de morir un total de 1.055 niños menores de 5 años y del 2024 al 2025 sería una cifra real de 746 niños menos, algo que sigue representando una disminución.

8.360 niños (2022) - 7.056 niños (2023) = 1.304

7.056 niños (2023) - 6.001 niños (2024) = 1.055

6.001 niños (2024) - 5.255 niños (2025) = 746

Al sumar estos resultados año por año, se encuentra con que el total de niños menores de 5 años que han dejado de morir en el actual período es de 3.105 menores (1.304+1.055+746).

Pese a que es un indicador positivo, no se comprara con el número del que saca pecho el actual presidente, que realmente lo que estaba haciendo era comparar todos los resultados con lo recibido en el 2022, provocando esto que en el 2023 y 2024 vuelva a contar la reducción ya hecha.

Además, esta tendencia a la baja es algo que se ha dado en los últimos 20 años, pues en 2005 la tasa de muerte de menores de 5 años estaba en 19.450 niños, en el 2010 llegó a 15.690 menores y para el 2018, año en que se posesionó Iván Duque, el número era 13.760 niños.

