Con Fabra a la cabeza, DIM buscará el triunfo ante Bucaramanga; Léider Berrío sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior

Frank Fabra, Didier Moreno y Francisco Fydrisweski lideran la convocatoria de Independiente Medellín para enfrentar a Atlético Bucaramanga este sábado, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot en duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga Betplay 1-2026.

El cuadro paisa, dirigido por Alejandro Restrepo, viene de ganar su serie (2-1) ante Liverpool de Uruguay, lo que le dio el cupo a la tercera ronda de la actual Copa Libertadores 2026.

En dicha instancia, la cual da el tiquete a la fase de grupos, el Poderoso se medirá a otro rival uruguayo, Juventud de Las Piedras, que dio la sorpresa al eliminar a Guaraní de Paraguay tras un global de 2-1. El primer choque entre estos dos equipos será el próximo jueves, desde las 7:30 p.m. con el DIM como visitante.

Antes, y ante el Leopardo, los dirigidos por Restrepo esperan sacar un buen resultado para empezar a escalar posiciones en la Liga, en la que se encuentra en el puesto 16 con 7 unidades luego de un triunfo, cuatro empates y tres derrotas. Bucaramanga es octavo con 11 unidades y lidera Internacional de Bogotá con 17.

“Invito a todos los hinchas para que nos acompañen mañana. Su aliento es muy importante para nosotros, para seguir mejorando”, comentó Fabra a través de las redes sociales del DIM.

De otro lado: el departamento médico de Independiente Medellín informó que Léider Berrío sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior y requiere manejo quirúrgico.

Entre tanto, Leyser Chaverra presentó un trauma en hipertensión de rodilla con fisura subcondral de tibia, y que su incapacidad dependerá de su evolución clínica; mientras que John Montaño cursa con lesión muscular de bajo grado en bíceps femoral izquierdo.