Identificaron cuatro posibles sucesores de “El Mencho” en el Cártel de Jalisco: uno de ellos es colombiano

El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias El Mencho, informó este viernes 27 de febrero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Le puede interesar: Las imágenes de la casa en donde alias El Mencho estuvo antes de morir: había un altar religioso y medicamentos La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cártel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad consultados por la AFP.

La habitación Nemesio Osegura, alias El Mencho, donde estuvo por última vez. FOTO: Cortesía de El Universal, Milenio y Autoridades Federales de México

Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior “liderazgos regionales”, de donde se estima que pueden surgir los posibles sustitutos. “Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los “más probables” para sucederlo. García Harfuch declinó revelar sus identidades porque “están bajo investigación”. Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró. “No ha habido un repunte de violencia”, insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa (noroeste). Oseguera cayó el pasado domingo 22 a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital. Analistas creen que el cártel tendrá que llenar el vacío que dejó “El Mencho”, quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos.

Uno de los posibles reemplazos del Mencho sería colombiano: ¿había escuchado de alias La Firma?

Según expedientes de la Fiscalía de la Ciudad de México y reportajes de The Washington Post, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, nacido en Cali y quien cuenta con ciudadanía mexicana, sería quien reemplazaría a alias El Mencho, exmáximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en un operativo. Varela recibía órdenes directas de El Mencho y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, jefe regional en Puerto Vallarta y uno de los principales líderes senior del peligroso cártel mexicano. Además, es el actual jefe de sicarios de la organización. Las autoridades indicaron que Rivera Varela fue asignado por El Mencho para “depurar las filas” del CJNG, reforzando el control interno de la organización mediante la eliminación de traidores y el fortalecimiento de las células criminales.

Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, nacido en Cali. FOTO: Departamento del Tesoro de EE. UU.

Por ahora, el FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares por información que conduzca a la captura y condena de Rivera Varela, considerado “armado y extremadamente peligroso”. Además, posee una orden de arresto federal emitida en octubre de 2025 en Nueva York. “La Firma”, quien opera principalmente en Puerto Vallarta, bajo la supervisión directa de “El Sapo”, es acusado de conspiración para lavar dinero y apoyar materialmente a una organización terrorista, el CJNG, declarado como tal por el gobierno de Estados Unidos. Rivera Varela está vinculado directamente con la planificación de ataques que han sacudido la política mexicana, como el atentado contra el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020, así como con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Organigrama del Cartel Jalisco. FOTO: Departamento del Tesoro de EE. UU.