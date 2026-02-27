x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Junta directiva de ISA le suspende contrato a Jorge Carrillo y designa presidente encargado, ¿quién es?

La junta de ISA suspendió a Jorge Andrés Carrillo tras el fallo del Consejo de Estado, designando a Gabriel Melguizo como presidente encargado.

  • La junta directiva de ISA suspendió el contrato de Jorge Carrillo como presidente, y cuando la decisión del Consejo de Estado quede en firme, lo dará por terminado. FOTO CORTESÍA ISA
    La junta directiva de ISA suspendió el contrato de Jorge Carrillo como presidente, y cuando la decisión del Consejo de Estado quede en firme, lo dará por terminado. FOTO CORTESÍA ISA
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 3 horas
bookmark

La junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) anunció este viernes, tras una sesión extraordinaria, cambios estructurales en su alta gerencia que marcan el fin de la era de Jorge Andrés Carrillo al frente de la multilatina. La decisión se tomó como respuesta inmediata al fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su elección.

Podría interesarle: Consejo de Estado anula elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, ordena rehacer proceso

La junta resolvió, por mayoría de votos, suspender temporalmente el contrato de trabajo de Carrillo. Esta medida regirá hasta que la sentencia judicial quede en firme, momento en el cual el vínculo laboral se dará por terminado definitivamente.

Ante la vacancia en la representación legal, el cuerpo directivo designó por unanimidad a Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado. Melguizo, quien se desempeña como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, asumirá el liderazgo de la operación hasta que se surta el proceso de selección de un presidente en propiedad.

ISA, uno de los activos más estratégicos del Grupo Ecopetrol, envió un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y grupos de interés en medio de la tormenta.

La entidad dijo que respeta las decisiones judiciales y garantizó que la continuidad del servicio y el cumplimiento de sus compromisos financieros no se verán alterados por esta transición administrativa.

Encuentre: Imponen millonaria multa a ISA en Chile por apagón que afectó a 19 millones de personas

¿Quiénes suenan para reemplazar a Jorge Carrillo en ISA?

Bajo la luz de la sentencia del Consejo de Estado, el proceso de sucesión no partirá de cero. El alto tribunal ordenó que el trámite se reanude “a la mayor brevedad posible” utilizando como base la lista de aspirantes que ya habían sido evaluados.

Este grupo de candidatos, que servirá como punto de partida para reactivar la depuración y presentación final ante la junta directiva, está compuesto por:

-André Cangucú

-José Arosa

-Juan Ricardo Ortega

-Mónica Contreras

-Guillermo Fonseca

-Aurelio Bustilho

-Sandra Fonseca

La orden judicial es contundente: la selección debe continuar respetando estrictamente el protocolo aprobado por el Comité de Talento Organizacional.

Asimismo, se deberá mantener la distribución de funciones prevista en la normativa interna de ISA, garantizando la transparencia en el proceso.

Lea más: ¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú?

¿Por qué el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA?

El Consejo de Estado anuló su elección por graves fallas en el procedimiento:

Cambio de reglas a mitad de camino: El tribunal encontró que, cuando el proceso ya iba avanzado y Carrillo ocupaba los últimos lugares, se cambiaron los criterios de evaluación. Esto hizo que su puntaje subiera “milagrosamente” hasta los primeros puestos, perjudicando a otros candidatos.

Injerencia de la junta: La junta directiva de ISA hizo tareas de calificación que le correspondían únicamente al Comité de Talento. En lugar de limitarse a elegir a alguien de una terna ya lista, la junta intervino en la evaluación técnica.

Advertencia ignorada: Además, ignoró el concepto de la firma cazatalentos contratada. El informe de los expertos advertía claramente que el perfil de Carrillo no era el ideal para una empresa tan grande, compleja y financieramente sofisticada como ISA.

Siga leyendo: De “cacique” en Tarso a hombre fuerte en filial de ISA y la Cooperativa de los Andes, ¿qué hay tras el poder de Óscar Hurtado?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida