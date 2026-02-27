Junta directiva de ISA le suspende contrato a Jorge Carrillo y designa presidente encargado, ¿quién es?

La junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) anunció este viernes, tras una sesión extraordinaria, cambios estructurales en su alta gerencia que marcan el fin de la era de Jorge Andrés Carrillo al frente de la multilatina. La decisión se tomó como respuesta inmediata al fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su elección.
Podría interesarle: Consejo de Estado anula elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, ordena rehacer proceso
La junta resolvió, por mayoría de votos, suspender temporalmente el contrato de trabajo de Carrillo. Esta medida regirá hasta que la sentencia judicial quede en firme, momento en el cual el vínculo laboral se dará por terminado definitivamente.