Junta directiva de ISA le suspende contrato a Jorge Carrillo y designa presidente encargado, ¿quién es?

La junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) anunció este viernes, tras una sesión extraordinaria, cambios estructurales en su alta gerencia que marcan el fin de la era de Jorge Andrés Carrillo al frente de la multilatina. La decisión se tomó como respuesta inmediata al fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su elección. La junta resolvió, por mayoría de votos, suspender temporalmente el contrato de trabajo de Carrillo. Esta medida regirá hasta que la sentencia judicial quede en firme, momento en el cual el vínculo laboral se dará por terminado definitivamente.

Ante la vacancia en la representación legal, el cuerpo directivo designó por unanimidad a Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado. Melguizo, quien se desempeña como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, asumirá el liderazgo de la operación hasta que se surta el proceso de selección de un presidente en propiedad. ISA, uno de los activos más estratégicos del Grupo Ecopetrol, envió un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y grupos de interés en medio de la tormenta. La entidad dijo que respeta las decisiones judiciales y garantizó que la continuidad del servicio y el cumplimiento de sus compromisos financieros no se verán alterados por esta transición administrativa.

¿Quiénes suenan para reemplazar a Jorge Carrillo en ISA?

Bajo la luz de la sentencia del Consejo de Estado, el proceso de sucesión no partirá de cero. El alto tribunal ordenó que el trámite se reanude “a la mayor brevedad posible” utilizando como base la lista de aspirantes que ya habían sido evaluados. Este grupo de candidatos, que servirá como punto de partida para reactivar la depuración y presentación final ante la junta directiva, está compuesto por:

-André Cangucú -José Arosa -Juan Ricardo Ortega -Mónica Contreras -Guillermo Fonseca -Aurelio Bustilho -Sandra Fonseca La orden judicial es contundente: la selección debe continuar respetando estrictamente el protocolo aprobado por el Comité de Talento Organizacional. Asimismo, se deberá mantener la distribución de funciones prevista en la normativa interna de ISA, garantizando la transparencia en el proceso.

¿Por qué el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA?