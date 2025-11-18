La muerte de menores de edad en bombardeos: ¿un daño colateral que se sabe de antemano?

Detrás del debate nacional provocado por la muerte de al menos 15 menores de edad en operaciones militares ejecutadas desde agosto, subyace una pregunta relacionada con las estrategias de las FF.MM. y de los grupos terroristas: ¿es posible encontrar formaciones guerrilleras que no tengan menores de edad en sus filas?
Los cuestionamientos aparecieron por el bombardeo del pasado 10 de noviembre en la zona rural de Guaviare, en el que fueron dados de baja 20 presuntos disidentes del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, la disidencia que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), catalogado como el mayor reclutador de menores de edad del conflicto interno en Colombia.
Como era de esperarse, aunque el presidente Gustavo Petro se hubiera declarado sorprendido, en el conteo de los muertos se registraron siete infantes, tal cual confirmó el Instituto de Medicina Legal.
La noticia provocó retaliaciones políticas contra el petrismo, que en el pasado rechazó con vehemencia la muerte de menores en Operaciones Beta autorizadas por el gobierno de Iván Duque. Pero al margen de la pugnas partidistas, hay una cruda realidad que ya no se puede esconder: la guerra en Colombia es de muchachitos menores de 18 años, que engrosan las filas de grupos terroristas en lo rural, y de bandas criminales en entornos urbanos.
El dedo en la llaga lo puso Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de La Habana con las antiguas Farc.
“El gran problema es que si la presunta presencia de menores conduce a la suspensión de la acción militar, el reclutamiento se dispara. Es peor el remedio que la enfermedad”, trinó este martes en su cuenta de X.