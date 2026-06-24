Casi 9 millones de hogares en Colombia tienen una mujer como principal responsable

La jefatura femenina es una realidad en casi uno de cada dos hogares colombianos. Detrás de esa cifra hay familias más pequeñas, más madres criando solas y una transformación demográfica que está redefiniendo la vida cotidiana de millones de personas.

La imagen tradicional de la familia colombiana está cambiando. Cada vez son más las mujeres que asumen el liderazgo económico, administrativo y afectivo de sus hogares, en un contexto marcado por hogares más pequeños, el aumento de las familias monoparentales y una menor convivencia en pareja.

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Las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025 del DANE, publicadas en 2026, muestran que el 46,4% de los hogares del país tienen jefatura femenina, es decir, casi uno de cada dos hogares reconoce a una mujer como su principal responsable. La proporción se ha consolidado durante los últimos años y refleja un cambio estructural en la composición familiar colombiana.

Sin embargo, el dato adquiere una dimensión distinta cuando se observa quiénes conforman esos hogares. Según el DANE, el 69% de las mujeres cabeza de hogar no vive con una pareja o cónyuge, una realidad que contrasta con los hogares liderados por hombres, donde esa situación se presenta en menos de una tercera parte de los casos.