Atención | Revelan la causa real de la muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez, quienes fueron hallados sin vida en la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention, en San Andrés el pasado 11 de julio, murieron a causa de una anoxia. Así lo determinó la necropsia realizada a los cuerpos de los tres integrantes de la familia, cuyo resultado fue revelado por Noticias RCN a casi dos meses de la tragedia. “La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, se lee en el informe de Medicina Legal.

La anoxia, según dio a conocer el noticiero, se produjo luego de que la familia inhalara un gas conocido como fosfina. “Es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría además de bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, agrega el informe de la entidad. Lea aquí: SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en inglés) define a la fosfina como “un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido”, lo que coincide con la queja que Viviana Andrea Canro Zuluaga le expresó a una familiar suya en un audio que se dio a conocer días después de su muerte.

“Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, se escuchaba en el audio. La mujer había intentado pedir un cambio de habitación debido a las condiciones en que había encontrado el cuarto, pero su solicitud fue negada. “Sí, yo le dije a la muchacha: ‘¿Me puedes cambiar el cuarto?’ Pero entonces me contestó todo feo: ‘Pero hoy no, de pronto mañana’”, agregó. Siga leyendo: ¿Qué es la fosfina, el gas que provocó la muerte de una familia en un hotel en San Andrés?

Hotel se pronunció tras resultados de la necropsia

Tras conocerse los resultados de Medicina Legal, la administración del hotel Portobelo Convention lamentó lo sucedido, a través de un comunicado, y aseguró que el químico inhalado por la familia fue usado “sin nuestra autorización” por la empresa encargada de fumigar el lugar.