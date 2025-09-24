Video | Hombre fue asesinado a golpes en medio de una pelea a las afueras de una discoteca en Neiva

Un acto de intolerancia en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad cobró la vida de un hombre en Neiva, que al parecer, murió a golpes a las afueras de una reconocida discoteca de esa ciudad.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, 21 de septiembre, cuando la víctima, que fue identificada como Jesús David Calderón, de 29 años, protagonizara una discusión, que rápidamente pasó a los golpes en el parqueadero de un establecimiento nocturno ubicado en el barrio Álamos Norte de la capital del Huila.