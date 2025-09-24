x

Video | Hombre fue asesinado a golpes en medio de una pelea a las afueras de una discoteca en Neiva

La víctima, quien trabajaba con una agrupación musical, recibió una fuerte golpiza de un hombre a quien había agredido antes dándole una cachetada. El agresor, aunque huyo en el momento, se entregó después a las autoridades.

El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
Un acto de intolerancia en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad cobró la vida de un hombre en Neiva, que al parecer, murió a golpes a las afueras de una reconocida discoteca de esa ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, 21 de septiembre, cuando la víctima, que fue identificada como Jesús David Calderón, de 29 años, protagonizara una discusión, que rápidamente pasó a los golpes en el parqueadero de un establecimiento nocturno ubicado en el barrio Álamos Norte de la capital del Huila.

La riña en la que el joven, apodado como ‘Chipi Chipi’, perdió la vida quedó registrada en un video compartido en redes sociales. En la grabación se aprecia a Calderón (vestido con camiseta blanca, jean y tenis amarillos) en medio de varias personas y, de repente, le lanza una cachetada a un hombre que estaba junto a él.

Tras la acción, el sujeto que recibió la cachetada, vestido con unas bermudas y una camisa, se abalanza contra Calderón, que sale corriendo, pero luego es alcanzado por el hombre, quien le lanza un fuerte puño que lo derriba al suelo y allí continúa agrediéndolo.

Tras la brutal golpiza que dejó a Calderón inconsciente, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una camioneta blanca.

Testigos de la agresión llamaron a la línea de emergencias para que atendieran la situación. El joven de 29 años iba a ser trasladado a un centro asistencial, pero los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De la víctima se supo que era oriundo de Valledupar y se desempeñaba como parte del equipo de utilería y logística del Grupo Poder, una agrupación musical a la que estaba acompañando en Neiva.

Él era Jesús David Calderón, conocido en la escena musical como ‘Chipi Chipi’. FOTO: Tomada de redes sociales
Él era Jesús David Calderón, conocido en la escena musical como ‘Chipi Chipi’. FOTO: Tomada de redes sociales

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz, informó que tras conocerse el fallecimiento de Calderón, “el presunto responsable se entregó ante las autoridades y fue presentado a la Fiscalía”. La identidad del agresor, quien sería imputado por el delito de homicidio, aún se desconoce.

“Estamos recopilando los videos de seguridad y los testimonios obtenidos en el sitio, los cuales serán determinantes para dar con los agresores y ponerlos a disposición de la justicia”, agregó el comandante encargado.

