Nueva directora del Dapre será Nhora Mondragón, ficha del ministro Benedetti

Nohora Mondragón será la nueva directora del Dapre en reemplazo de Angie Rodríguez, quien salió del cargo en medio de denuncias hechas por ella misma de persecución y amenazas en su contra. Ahora ella se encuentra en la dirección del Fondo de Adaptación.
Mondragón es mencionada como ficha del ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien trabajó de cerca como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, cargo que deja para pasar a administrar todo lo relacionado con la Presidencia.