Video | Así operaba la banda que robó un carro avaluado en más de $140 millones en Bogotá

Un ataque coordinado, cámaras que revelan cada movimiento y víctimas marcadas antes del hecho reavivan la alarma por la seguridad urbana.

  • Momento del robo de camioneta en Bogotá. Foto: captura de video
    Momento del robo de camioneta en Bogotá. Foto: captura de video
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

Eran cerca de las 12 de la noche cuando una banda de criminales sembró el pánico en el barrio Villa Magdala, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho se presentó durante un robo de vehículo mientras las víctimas ingresaban a su conjunto residencial.

Cuatro delincuentes armados les cerraron el paso y los amenazaron con pistolas. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la unidad. En cuestión de minutos, obligaron a las víctimas a descender del automóvil por la fuerza y se apoderaron del vehículo, además de todas sus pertenencias.

Según las autoridades, el robo se ejecutó de manera coordinada: mientras uno de los delincuentes intimidaba a las víctimas con armas de fuego, otros se encargaban de detener el tráfico y asegurar la zona para facilitar la huida. Este modus operandi sugiere que los ladrones conocían bien el sector.

Vehículo de alta gama y seguimiento previo: claves del asalto

De acuerdo con información preliminar, el vehículo hurtado tendría un valor superior a los 140 millones de pesos. Además, las autoridades señalaron que las víctimas habrían sido objeto de seguimiento previo.

“Estamos en shock total, en una angustia. Lo único que hacíamos era gritar para que alguien nos ayudara, pero con cuatro personas armadas uno no tiene posibilidad de hacer nada”, relató una de las personas afectadas.

Autoridades investigan posible banda dedicada al robo de vehículos

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta labores de investigación para dar con el paradero del vehículo y determinar si se trata de una banda delincuencial que opera en el norte de la ciudad bajo la modalidad de robo de vehículos.

“Este modo de hurto ya se ha visto varias veces. Llegan hombres armados en carro o moto y dejan a la gente sin sus vehículos”, afirmó David Cárdenas, residente del barrio.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se registraron 3.247 casos de hurto a vehículos en Bogotá, siendo las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Engativá las más afectadas.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

