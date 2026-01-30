Video | Así operaba la banda que robó un carro avaluado en más de $140 millones en Bogotá

Eran cerca de las 12 de la noche cuando una banda de criminales sembró el pánico en el barrio Villa Magdala, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho se presentó durante un robo de vehículo mientras las víctimas ingresaban a su conjunto residencial.

Cuatro delincuentes armados les cerraron el paso y los amenazaron con pistolas. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la unidad. En cuestión de minutos, obligaron a las víctimas a descender del automóvil por la fuerza y se apoderaron del vehículo, además de todas sus pertenencias.

Según las autoridades, el robo se ejecutó de manera coordinada: mientras uno de los delincuentes intimidaba a las víctimas con armas de fuego, otros se encargaban de detener el tráfico y asegurar la zona para facilitar la huida. Este modus operandi sugiere que los ladrones conocían bien el sector.