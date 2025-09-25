Pacto Histórico se baja de consulta interna de octubre y se enruta para marzo de 2026 con el “Frente Amplio”

Reclamando “falta de certezas jurídicas”, este jueves el Comité Político del Pacto Histórico anunció que no realizará consulta interna el próximo 26 de octubre y que únicamente participará en el denominado “Frente Amplio” con otras fuerzas de izquierda en marzo de 2026.
De fondo está la decisión que adoptó la semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le otorgó personería jurídica al movimiento –es decir, su reconocimiento legal con derecho a financiación–, pero forma condicionada, lo que puso a tambalear la cohesión de partidos que buscaban participar en la consulta el próximo 26 de octubre.