Paloma Valencia demandó el artículo que estipuló las alzas en avalúos catastrales

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que esta norma permitió incrementos significativos en los avalúos catastrales en el país.
Según la dirigente política, la disposición habría facilitado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizara ajustes masivos en los valores de predios urbanos y rurales, lo que se ha traducido en aumentos del impuesto predial para propietarios en distintas regiones.
De hecho, aquella situación ha generado distintas jornadas de movilizaciones contra la medida en todo el país. La semana pasada, campesinos bloquearon vías principales en Boyacá, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Santander.