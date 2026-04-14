Levantan paro en Santander tras seis días, ¿qué pasará con polémico avalúo catastral?

Tras intensas jornadas de diálogo, se firmó el acta oficial que pone fin a las manifestaciones, protestas y bloqueos que afectaban la movilidad en las principales arterias viales del departamento de Santander.
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El motivo del descontento, que mantuvo en vilo a varios municipios, radicaba en el incremento desproporcionado de los avalúos catastrales y su impacto directo en el impuesto predial, una situación que llevó a comunidades y alcaldes a exigir una revisión técnica inmediata por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).