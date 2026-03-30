El papa León XIV mueve ficha latina: el nuncio en Colombia asume un poderoso cargo en el Vaticano

Por el momento existe la vacante en la Nunciatura Apostólica en Colombia, por lo que se espera que el sumo pontífice nombre próximamente al nuevo encargado de esta embajada religiosa.

En cierta medida, Rudelli pasará a un nivel muy alto, similar al de un “primer ministro” o el “número 3” relevando al venezolano Edgar Peña Parra, quien ha sido designado en la Nunciatura Apostólica en Italia y San Marino. El italiano tendrá a partir de ahora una gran influencia en asuntos delicados y de interés global.

Esto significa que el arzobispo italiano dejará de representar al Papa ante Colombia, labor que desempeñaba desde 2023, y asumirá una nueva función que consiste en coordinar el gabinete del Vaticano y administrar los asuntos diplomáticos dentro de la Iglesia católica.

El papa León XIV ha realizado un importante cambio que involucra al nuncio apostólico en Colombia, luego de designar a Paolo Rudelli como nuevo sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los cargos más importantes dentro de la Santa Sede.

Paolo Rudelli nació en Gazzaniga, en Lombardía (Italia), el 16 de julio de 1970. Fue ordenado sacerdote hace 30 años en la diócesis de Bérgamo. Es doctor en Teología Moral y licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 2001 y, entre ese año y 2003, trabajó en la nunciatura en Ecuador, al igual que en la de Polonia entre 2003 y 2006.

Posteriormente, el Papa Francisco lo nombró arzobispo y le confirió la consagración episcopal el 4 de octubre. Más adelante, fue designado nuncio apostólico en Zimbabue y luego en Colombia. Estos cambios del papa León XIV se producen en un momento crucial, marcado por diversos conflictos internacionales, como las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán; así como entre China y Taiwán, y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

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El sumo pontífice lanzó el domingo una advertencia a “quienes hacen la guerra”, en el contexto de un conflicto que se prolonga en Oriente Medio. “Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, advirtió el papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos.

“Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, continuó el papa después de la oración del Ángelus.

“Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento (...) Elevemos nuestra oración al Príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y de paz”, prosiguió el sumo pontífice.

El domingo 22 de marzo, el papa había señalado que seguía “observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo desgarradas por la guerra y la violencia”.

“No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios”, añadió el papa.

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