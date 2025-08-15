x

Aumentan a $50 millones la recompensa por información sobre la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca

La menor Valeria Afanador fue vista por última vez en los alrededores de su colegio. Las autoridades ya completaron dos días de búsqueda.

  • Las autoridades buscaron a la menor Valeria Afanador cerca del río Frío, en Cundinamarca, zona donde las cámaras registraron su última ubicación. FOTO: GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA | REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 13 horas
La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con diagnóstico de síndrome de Down, mantiene en vilo a la comunidad de Cajicá desde la mañana del martes 12 de agosto.

La menor fue vista por última vez alrededor de las 10:30 a.m. en inmediaciones de su colegio, según las imágenes de cámaras de seguridad que la registraron caminando hacia una zona de arbustos próxima a una reja que colinda con el río Frío. Desde ese momento no se ha vuelto a tener rastro de ella.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, anunciaron este jueves el incremento de la recompensa de $20 a $50 millones para quien entregue información que permita dar con su paradero.

“No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, afirmó Rey, quien estuvo presente en las labores de búsqueda.

El operativo, que ya completa 48 horas continuas, incluye la participación de más de 200 integrantes de organismos de respuesta, entre ellos unidades de Bomberos Cundinamarca, la Policía Nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y grupos de voluntarios.

Se han desplegado buzos especializados, drones con detección térmica y binomios caninos entrenados para rastreo en zonas boscosas y fluviales.

Hasta el momento se han inspeccionado cuatro kilómetros a la redonda, tanto aguas arriba como aguas abajo del río, y la zona de búsqueda se ampliará a seis kilómetros.

Además, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental. Desde allí se dirigen las labores por aire, tierra y agua, mientras se brinda acompañamiento psicológico a la familia de la menor.

La Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante a través de los canales oficiales, como la Línea 123 de la Policía Nacional, garantizando la reserva de la identidad de quien suministre la información.

”Cada hora cuenta. El trabajo coordinado entre entidades y comunidad mantiene la esperanza de que Valeria regrese pronto a su hogar”, indicó la gobernación.

