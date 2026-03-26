Pareja de ‘Epa Colombia’ se pronunció tras polémica por presuntos privilegios en la cárcel: “Es difícil callar y soportar tanta injusticia”

En medio de una nueva controversia por presuntos beneficios irregulares dentro del lugar de reclusión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, su pareja sentimental, Karol Samantha, rompió el silencio y lanzó un mensaje directo a los medios de comunicación, cuestionando la forma en que se ha informado sobre el caso. La polémica reciente surgió tras conocerse un informe reservado, en el que se detallan supuestas irregularidades durante la reclusión de la influenciadora en una escuela de Carabineros en Bogotá. Según lo revelado por medios nacionales, ‘Epa Colombia’ habría tenido en su poder cinco teléfonos celulares y un vehículo de alta gama, un Mini Cooper, estacionado en el centro penitenciario. Estos hechos motivaron el anuncio de una investigación formal para aclarar lo ocurrido. Entérese: Los lujos y excesos de Epa Colombia en su lugar de reclusión: celulares, amenazas y polémicas Este nuevo capítulo se suma al proceso judicial que enfrenta la influencer y empresaria, quien permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019. En ese entonces, fue hallada culpable de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras vandalizar la estación Molinos de TransMilenio y difundir los hechos en redes sociales.

En medio de este escenario judicial y mediático, Karol Samantha publicó un pronunciamiento en su cuenta de Instagram en el que, además de agradecer el apoyo recibido, cuestionó el tratamiento informativo del caso.

Pareja de ‘Epa Colombia’ responde a polémica por presuntos privilegios en la cárcel. FOTO: Tomada de redes sociales

“Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear siempre lo mejor para Daneidy por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, habló inicialmente. Sin embargo, su mensaje tomó un tono crítico al dirigirse directamente a los medios. “Quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes sí saben que tienen una responsabilidad súper grande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”.

Mientras tanto, las indagaciones continúan su curso para establecer si hubo irregularidades dentro del centro de reclusión. Siga leyendo: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá Bloque de preguntas y respuestas