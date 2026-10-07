Las artesanías wayúu que llegaron a la Semana de la Moda de París, donde estuvo la primera dama: ¿cómo se financió el viaje?

Mientras en Colombia crecía la controversia por el viaje a París de la primera dama, Ana Lucía Pineda, las artesanías de La Guajira hicieron parte de la agenda internacional que se desarrolló en la capital francesa durante la Semana de la Moda que se llevó a cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre pasasdo.
La presencia del departamento estuvo vinculada al proyecto Territorios Vivos y a una articulación con la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas), que decidió incluir ese territorio wayúu en esta programación.
El viaje de Pineda, esposa del presidente Abelardo De la Espriella, terminó en el centro del debate político por la forma en que se financiaron sus gastos y por el contraste entre su presencia en los eventos de moda en Francia y la atención que todavía demandaba la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para conocer quién pagó los tiquetes, alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos de la primera dama.
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Pineda respondió públicamente que asumió los costos de su desplazamiento con recursos propios. “Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, aseguró.
En ese contexto se produjo la participación de las artesanas guajiras. Sara Daza Maestre, gestora social de La Guajira y profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia, contestó a EL COLOMBIANO los detalles del viaje a París para llevar las artesanías guajiras.
La esposa del gobernador Jairo Aguilar Deluque explicó a EL COLOMBIANO que la inclusión de La Guajira no fue una decisión tomada de manera unilateral desde la Gobernación.