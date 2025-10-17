x

Un hombre estuvo 19 horas secuestrado durante un ‘paseo millonario’ en Bogotá: lo drogaron y le robaron $40 millones

Las autoridades de la capital de país lograron la captura de tres presuntos responsables por este secuestro extorsivo.

El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
Un ciudadano en Bogotá vivió 19 horas de angustia luego de ser víctima de un 'paseo millonario' que se inició en la localidad de Chapinero y terminó en una vivienda del noroccidente de la capital.

El hecho ocurrió luego de que el hombre, que salía de un bar en la exclusiva Zona T, abordará un taxi para dirigirse a su casa.

En el trayecto, los delincuentes lo habrían drogado con sustancias tóxicas y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias. Bajo los efectos de estas sustancias, la víctima fue trasladada hasta una vivienda en Suba, donde permaneció retenida por cerca de 19 horas.

De acuerdo con las autoridades, durante ese tiempo los secuestradores aprovecharon su estado de vulnerabilidad para obtener información sobre sus cuentas bancarias y así realizar retiros y transferencias por un total de 40 millones de pesos.

Un hombre estuvo 19 horas secuestrado durante un ‘paseo millonario’ en Bogotá: lo drogaron y le robaron $40 millones

La familia del hombre, al notar su desaparición, dio aviso a las autoridades a través de la Línea 165 del Gaula, lo que permitió desplegar un operativo de rescate.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, tres presuntos responsables fueron capturados en flagrancia tras un operativo del Gaula.

“Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes se enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, indicó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo este miércoles.

Las investigaciones apuntan a que los tres capturados harían parte de una estructura dedicada al hurto de personas bajo la modalidad de 'paseo millonario'y que habrían cometido al menos diez hechos similares en el norte de Bogotá. Los sospechosos, además, tienen antecedentes de homicidio y hurto calificado y agravado.

En el procedimiento fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y el taxi que era utilizado para cometer los delitos.

De acuerdo con el saldo entregado por las autoridades, en lo que va de 2025 se han efectuado 96 capturas por secuestro en la capital, con un 92% de los casos resueltos.

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía reiteraron el llamado a los ciudadanos para que denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123 o la Línea 165 del GAULA.

