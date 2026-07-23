Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Murió el saxofonista de La pantera rosa, Plas Johnson

Además de su participación en la canción de la serie animada, Johnson trabajó con grandes artistas como Charles Brown, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y más.

  • Según el diario The Guardia, la banda sonora de La pantera rosa es una de las mejores de la historia. FOTO Cortesía Colprensa/UNITED ARTIST.
    Según el diario The Guardia, la banda sonora de La pantera rosa es una de las mejores de la historia. FOTO Cortesía Colprensa/UNITED ARTIST.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, conocido por su solo en el icónico tema de La pantera rosa, ha fallecido a los 94 años de edad, confirmaron sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver, al New York Times.

Le puede interesar: Música para el fin: Boulanger, Mozart y Strauss de la mano de dos mujeres en Filarmed

Según una noticia de la emisora de radio KKJZ, Johnson murió el pasado 15 de julio. Por su lado, el periódico local de la ciudad del artista, el Donaldsonville Chief, señaló que había fallecido en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles. Johson estaba a tan solo seis días de cumplir 95.

Nacido en 1931, en Donaldsonville, Luisiana, e hijo de músicos, su madre era cantante y su padre saxofonista. Johnson fue en gran medida autodidacta y a principios de la década de 1950 asistió a la Westlake School of Music de Los Ángeles, aunque no llegó a completar sus estudios. En 1950, hizo su debut discográfico junto a su hermano Ray y posteriormente fue de gira con el cantante y pianista Charles Brown.

El icónico solo

En 1963, Johnson participó en la grabación del tema de La pantera rosa del difunto compositor Henry Mancini. La banda sonora de la película logró una nominación a los Oscar, ganó tres premios Grammy y acabó ocupando el puesto número 20 en la lista del American Film Institute de las mejores bandas sonoras de la historia, según señala The Guardian.

Aunque Johnson trabajó por años como músico de estudio y conciertos, el solo de La pantera rosa es quizás la interpretación más reconocida de su larga carrera.

Lea también: Lianna y un concierto para volver a lo íntimo y cercano de la música

Entre los artistas con los que grabó Johnson, aparte del ya mencionado Mancini, se encuentran leyendas de la industria musical como Etta James, Ella Fitzgerald, B. B. King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Nat King Cole o Elton John.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

¿Quién fue Plas Johnson y por qué es considerado una figura importante del saxofón?
Plas Johnson fue un saxofonista estadounidense reconocido por su extensa trayectoria como músico de estudio y por interpretar el célebre solo del tema principal de La pantera rosa. A lo largo de su carrera también grabó con artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Nat King Cole, Etta James, B. B. King y Elton Joh
¿Cuándo y dónde murió Plas Johnson?
Según la información publicada por la emisora KKJZ y el periódico Donaldsonville Chief, Plas Johnson falleció el 15 de julio en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles.
¿Por qué el solo de La pantera rosa es la interpretación más recordada de Plas Johnson?
Porque se convirtió en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine y en la grabación que mayor proyección internacional dio a Johnson.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos