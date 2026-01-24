Petro sobre confrontación arancelaria con Noboa: “Cuando quiera Ecuador nos reunimos”

La confrontación arancelaria que inició esta semana el gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador escaló tan rápido que en menos de dos días, ambos países, muy a las maneras de Donald Trump, se impusieron aranceles recíprocos del 30 %, se cortó el suministro de energía de un lado de inmediato, y se anunció una tarifa para el paso del crudo por oleoductos por el otro. En contexto: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30 % a productos colombianos Y es que Noboa, desde Davos, donde se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, señaló al gobierno Petro de hacer poco por la seguridad de la frontera, en la que grupos armados ilegales manejan las rutas del narcotráfico. Por esa razón, anunció la imposición de aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero. La respuesta del Gobierno colombiano, que no dudó en imponer el mismo arancel, fue más allá, pues suspendió el suministro de energía al vecino país desde el jueves, 22 de enero, a las 6:00 de la tarde. Un golpe fuerte, si se quiere, pues Colombia cubre cerca del 12 % de la demanda energética de Ecuador.

Pero Ecuador atacó de nuevo y anunció “reciprocidad” en las tarifas de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una infraestructura clave que ha permitido a Colombia exportar su petróleo de manera más eficiente desde 2013. Tras el fin de las agresivas medidas de parte y parte, la diplomacia colombiana citó a una reunión este domingo en Ipiales, Nariño, para evitar una escalada en el conflicto arancelario; sin embargo, la Cancillería del país vecino anunció que no asistiría por temas de agenda. Siga leyendo: Esta es la lista de productos ecuatorianos que pagarán arancel del 30% en Colombia La Comunidad Andina de Naciones (CAN) pidió la postergación de los aranceles entre Ecuador y Colombia y se ofreció como mediador para un “diálogo estrecho” entre las partes y este sábado, el mandatario colombiano, abrió la puerta a una conversación con su homólogo para evitar que la situación avance, pero con condiciones y recordando acciones que el Gobierno ha realizado para combatir el negocio del narcotráfico que en los últimos años ha originado una espiral de violencia en suelo ecuatoriano.