¿El presidente es el jefe de los alcaldes como dijo Petro para irse en contra del de Cali?

El presidente Gustavo Petro desató polémica después de afirmar que es el jefe del alcalde de Cali, Alejandro Eder. Las declaraciones del jefe de Estado ocurrieron, al parecer, por la molestia que le provocó que no le agradecieran por el envío de equipamiento militar a la capital del Valle.

“Hoy el Alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, Ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del Ejército”, señaló el presidente.

El presidente se refiere al envío de varios carros blindados Hunter TR-12 a Cali para reforzar la seguridad. Una medida que se tomó después del atentado a la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 6 muertos y más de 70 heridos.

Los comentarios del presidente no pararon. Aseguro que contra él hay racismo, habló sobre “traquetos” y subrayó que hay varios sectores políticos del país que lo quieren “borrar”.