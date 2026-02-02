Los regalos que Petro llevó a la Casa Blanca para Trump y la primera dama de Estados Unidos

Ha llegado el momento y quizá el más esperado por Colombia y Estados Unidos: la reunión entre Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro. Aunque parezca inverosímil, los presidentes de ambos países entablarán una conversación presencial de al menos una hora en la que abordarán distintos temas relacionados con la agenda bilateral, como las medidas que se han tomado frente al narcotráfico.

Cabe recordar la reunión se organizó tras una llamada entre los mandatarios que se desarrolló en buenos términos y que sirvió como abrebocas para el tan esperado acercamiento, después de meses de tensiones.

El presidente colombiano ya está en Washington D. C., cumpliendo con la agenda y a la expectativa de ser recibido por Trump este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, el mismo lugar donde también estuvo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en medio del conflicto con Vladimir Putin en Rusia.