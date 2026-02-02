Con su abogado y sin Benedetti: ¿Quiénes integran la amplia comitiva de Gustavo Petro en EE. UU.?

El presidente, Gustavo Petro, ya se encuentra en Estados Unidos para la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca, luego de un viaje que partió la noche del domingo desde Bogotá, que incluyó una amplia comitiva integrada por más de diez personas, de las cuales varios nombres llamaron la atención.

Inicialmente, se tenía confirmado que Andrea Giovanna Petro, hija mayor del presidente, haría parte de este grupo; sin embargo, a última hora se confirmó que no viajó.

La amplia comitiva está conformada por el jefe de despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.

También viajaron el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán; un intérprete, y parte de su equipo de prensa.

Como invitado especial también viajó Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de $10.000 millones en el polémico contrato para defender al mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.

El gran ausente en la comitiva fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, pese a que horas antes de iniciar el viaje se le confirmó que su visa diplomática había sido devuelta, aún cuando su nombre está en la Lista OFAC.

Según información conocida desde la Casa de Nariño, este lunes se celebrarán reuniones de coordinación interna, las cuales estarán a cargo de Petro, la canciller Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña.