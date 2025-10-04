Petro, sin pruebas, habla de asesinato de dos petristas, pero los hechos apuntan a un paro tras una riña y un suicidio

Una vez más, el presidente Gustavo Petro publicó declaraciones sobre supuestos ataques a “petristas”, que en definitiva carecen de fundamento y respaldo probatorio. A través de un escrito en su cuenta de X, el jefe de Estado atribuyó la muerte de dos personas a su posición a favor del Gobierno, las cuales fueron identificadas como Cristian Montaño y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez. Sin embargo, algunas versiones indican que uno de ellos falleció tras una riña y la otra se había suicidado.
El mandatario también volvió a atacar a los medios de comunicación, incitando a la estigmatización y al rechazo entre sus lectores y espectadores: “Han llenado de odio desde los púlpitos de los gobiernos locales. Y producen muerte. Y esto, señores de la prensa, no es una narrativa mentirosa”, se lee al inicio de su escrito.