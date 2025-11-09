¿Petro iba a nombrar a Guerrero la próxima semana? y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana la Fundación Universitaria San José decidió anularle el título a la polémica joven Juliana Guerrero, quien iba a presentar el examen Saber Pro justo hoy domingo 9 de noviembre. Ese era el requisito que le faltaba para tener su diploma y así poder ser viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad. Supimos que la “jugada” era que tras presentar el examen iban a nombrarla en los próximos días. Parece que ya no. “O nunca se sabe”, dice una fuente de Presidencia. Le puede interesar: “Me sacaron de RTVC por defender mis derechos, me humillaron”: periodista Cielo Reyes

“Premio de consolación” al general Triana

Al general Carlos Triana, hasta hace poco director de la Policía, el presidente Gustavo Petro decidió enviarlo como agregado de la embajada de Colombia en Bélgica. Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que hay molestia en la Cancillería porque “esos cambios de agregados valen una millonada” pues se pagan primas de instalación cuando llega un nuevo funcionario, entre otros gastos. “Mandan y devuelven gente como si fueran comisiones a Boyacá”, agrega la fuente. Lea también: El polémico viaje de influencers colombianos a Israel que desató miles de críticas: ¿turismo o estrategia de “blanqueo”?

La “jugadita” del Gobierno con la reforma a la salud

Esta semana se retomará la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Algunas fuentes señalan que desde el Ministerio del Interior y Salud estarían planeando una jugada para que se apruebe la ponencia alternativa y así poder obtener más votos de congresistas independientes como la senadora Berenice Bedoya del partido ASI. Si eso sucede, la idea es que en el debate el Gobierno pueda introducir algunas ideas de su ponencia inicial, pero que el proyecto pase con la idea del consenso entre bancadas. ¿Les saldrá?

