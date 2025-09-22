Petro ya está en Nueva York: drogas, paz y cambio climático en el centro de su discurso ante la ONU

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Estados Unidos para participar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que arrancará este martes en Nueva York.

Su arribo se dio en la madrugada de este lunes, acompañado de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. A su llegada a suelo estadounidense lo recibió el embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña, y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres. El mandatario estará presente en Estados Unidos hasta el 26 de septiembre para desarrollar esta agenda internacional, que incluye su intervención en la Asamblea de la ONU.

Temas centrales de la agenda colombiana

Además, se pronunciará sobre la justicia climática, financiación para el desarrollo, soluciones pacíficas a los conflictos, defensa de las instituciones multilaterales y del derecho internacional. En lo que refiere directamente a Colombia, Petro se pronunciará sobre la discutida política de paz total, pese a que la mayoría de las negociaciones están suspendidas, a excepción de la del Clan del Golfo en Catar que avanza tímidamente.

También se referirá a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. La intervención de Petro ante la Asamblea General sería mañana en la tarde, de acuerdo con la lista provisional de intervenciones que abrirá Brasil, seguida de Estados Unidos. Sin duda, uno de los puntos más álgidos que tendrá este encuentro en las Naciones Unidas será la situación entre Israel y Gaza, debido a que previo al encuentro ya son varios países los que reconocen al estado palestino: Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

Además, se espera que otros países como Francia, México, Luxemburgo y San Marino, Bélgica y Andorra reconozcan al pueblo palestino en su lucha por poder ser un Estado oficial. Sin embargo, otras naciones como Alemania o Italia aún no lo reconocen, lo cual mantiene una gran división de lo que pueda suceder en las Naciones Unidas.