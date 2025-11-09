Director general de la BBC renunció tras denuncia de edición engañosa de un discurso de Trump

El director general de la radiotelevisión pública británica BBC, Tim Davie y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, anunciaron su dimisión este domingo tras una ola de críticas por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es un día triste para BBC. Tim ha sido un excelente director general durante los últimos cinco años”, pero se enfrentaba a “una presión constante (...) que le ha llevado a tomar la decisión” de dimitir, informó el presidente de la empresa, Samir Shah, en un comunicado.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, calificó horas antes como “extremadamente grave” la acusación contra BBC por presentar declaraciones de Trump de manera engañosa en un documental.