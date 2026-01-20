Petro plantea liquidar EPS intervenidas tras concepto del Consejo de Estado sobre la UPC para cubrir deudas, ¿viable?

Durante el Consejo de Ministros del lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención estatal.
El mandatario planteó abiertamente la posibilidad de liquidarlas, a partir de un concepto del Consejo de Estado que permite utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que estas no estén vencidas ni comprometan la atención de los pacientes.
