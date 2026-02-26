De llegar a la Presidencia, Pinzón prometió crear la beca ‘Miguel Uribe’ para que 3.000 jóvenes estudien en el exterior

Durante la tercera jornada del Debate de la Gran Consulta por Colombia, realizado por Teleantioquia y EL COLOMBIANO, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció que, en temas de educación, implementará una beca llamada Miguel Uribe Turbay, para que 3.000 colombianos al año se puedan formar en el exterior. Le puede interesar: EN VIVO | Fin de la paz total, Plan Colombia 2.0 y el regreso de las fumigaciones, así va el Debate de la Gran Consulta por Colombia “Soy producto de la educación y les propongo lo siguiente... crearemos la beca Miguel Uribe Turbay para que 3.000 jóvenes colombianos de ingresos bajos puedan hacer maestrías en el exterior y vuelvan, como ocurrió en Singapur o Corea del Sur”, expresó Pinzón este jueves 26 de febrero.

Los candidatos en la tercera jornada del Debate de la Gran Consulta por Colombia, realizado por Teleantioquia y EL COLOMBIANO. FOTO: El Colombiano

El exministro de Defensa y ahora candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, le apostará en todos los frentes a la educación de los jóvenes en el país, por lo que este tipo de beca sería solo una de sus propuestas en este campo. Pinzón, como lo ha hecho saber en su campaña, implementará esta propuesta porque, como él, muchos jóvenes “no vienen de las élites” del país, por lo que necesitan de la educación para salir adelante. “A mí me ha tocado trabajar toda la vida para ganarme las cosas, ganarme becas para estudiar en el exterior y servirle a mi país”.

El político de 54 años de edad afirmó que estas oportunidades serán para todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia cuando se gradúen del colegio, ejecutando su propuesta por medio de un “crédito con garantía de la nación para que estudien lo que quieran”. “Es la educación de nuestros niños y de cada una de las familias mi gran obsesión. La educación es el gran ascensor social y es la gran oportunidad de mejorar la productividad y tener mejores salarios, ingresos y un volumen de producción en el país. Por eso haré un gran plan de educación y lo haremos juntos con el sector privado y el sector público”, sentenció en el Debate de la Gran Consulta.

Asimismo, el candidato por el partido Oxígeno A.D.A. sostuvo que, de llegar a ser presidente, también tendrá propuestas relacionadas con el SENA y la forma en que se reparten los trabajos y puestos de trabajo que existen en educación en el país. “Le haremos una gran reforma al SENA para que dicte cursos de tecnología y empleos que vayan a existir. Haremos un equilibrio entre los estudios que se hacen, los trabajos académicos que se hacen y los puestos de trabajo que existen”, concluyó Pinzón.