De llegar a la Presidencia, Pinzón prometió crear la beca ‘Miguel Uribe’ para que 3.000 jóvenes estudien en el exterior

Durante la tercera jornada del Debate de la Gran Consulta por Colombia, realizado por Teleantioquia y EL COLOMBIANO, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció que, en temas de educación, implementará una beca llamada Miguel Uribe Turbay, para que 3.000 colombianos al año se puedan formar en el exterior.
Le puede interesar: EN VIVO | Fin de la paz total, Plan Colombia 2.0 y el regreso de las fumigaciones, así va el Debate de la Gran Consulta por Colombia
“Soy producto de la educación y les propongo lo siguiente... crearemos la beca Miguel Uribe Turbay para que 3.000 jóvenes colombianos de ingresos bajos puedan hacer maestrías en el exterior y vuelvan, como ocurrió en Singapur o Corea del Sur”, expresó Pinzón este jueves 26 de febrero.