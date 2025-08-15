Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun (sic) tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”, esribió el presidente en su cuenta de X (antiguo Twitter) tras la revelación del pedido en ese sentido. Lea más: “No tuve que ver”: Murillo por pedido de residencia para Carlos González a Nicaragua Incluso, Petro dedicó varios trinos a intentar desmentir la información revelada por Noticias RCN, que publicó los documentos de la Embajada colombiana que solicitaban renovar la residencia de González en ese país, fue realizada el pasado 21 de mayo. Ese día fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.

El exfuncionario está siendo investigado por la justicia por ser uno de los determinadores del saqueo en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para mover apoyos y votos en el Congreso de la República a favor de los proyectos del Gobierno Nacional. “El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón Gonzalez, en ningún país del mundo”, expuso el presidente en varios comentarios pidiendo a distintos medios y periodistas rectificar la información.

Vale recordar que una de las cartas que buscaba renovar la residencia del exfuncionario del Gobierno expresaba que “la Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia”. “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, añadió la misiva.