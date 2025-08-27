“Él hostigó” a Miguel: Uribe Londoño por hipótesis de Petro sobre ese magnicidio

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño —padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay— habló este miércoles sobre las hipótesis que se manejan sobre quiénes son los autores intelectuales del asesinato de su hijo, quien murió el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado. Rechazó las que ha expuesto el presidente Gustavo Petro.
Vale recordar que el jefe de Estado ha sugerido varias posibilidades al respecto. Entre estas se encuentran que habría sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y lo que llama “la junta directiva del narcotráfico”.