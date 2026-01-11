Así está “raspando la olla” el Gobierno: denuncian escandaloso aumento de contratos “corbata” en año electoral

A escasos siete meses de que termine el Gobierno de Gustavo Petro, las alarmas por nuevos contratos firmados en diversas carteras y entidades se incrementan cada vez más. Casualmente o no, se trata de despachos que ya han estado golpeados por distintos escándalos durante este periodo en la Casa de Nariño.
Desde el Fondo del Ministerio de la Igualdad hasta presuntos contratos “a dedo” en despachos del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), todos los casos llaman la atención, no solo porque esta administración entra en su etapa final, sino porque ocurren en medio del inicio de un año electoral especialmente convulso.