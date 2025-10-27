x

Más de 70 y contando: Petro emprende un nuevo viaje al exterior y visitará Egipto, Arabia Saudita y Qatar

El mandatario partió desde este lunes a Medio Oriente, tras la realización de la consulta del Pacto Histórico, de la que Iván Cepeda resultó vencedor.

  • En uno de esos tres países, Petro asistirá a la inauguración de un museo. FOTO: Colprensa
  • El último viaje de Petro al extranjero fue a Estados Unidos, para su ultima intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En ese viaje, desató críticas por hablar en una calle en contra del presidente Donald Trump, lo que le ocasionó la remoción de su visa. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

Si algo ha marcado el periodo presidencial de Gustavo Petro son sus constantes viajes al exterior. Desde 2022 y como primer mandatario de los colombianos, le ha dado casi la vuelta al mundo y este lunes, volverá a subirse a un avión para emprender un nuevo periplo por Medio Oriente, región que ha sido tema recurrente en sus pronunciamientos durante los últimos meses, especialmente por el conflicto entre Israel y Hamás, en pausa gracias a un cese al fuego mediado por Estados Unidos.

Siga leyendo: La historia de la inclusión de Petro en Lista Clinton empezó en campaña de 2022

Será un viaje que incluirá tres paradas en Egipto, Arabia Saudita y Qatar, estos dos últimos países que el mandatario ya ha visitado durante su periodo. Aunque aún se conoce poco de la agenda que el jefe de Estado sostendrá en los tres países, se sabía desde el pasado mes de septiembre –tras su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York– que había sido invitado por el gobierno egipcio a la inauguración del Gran Museo Egipcio, el próximo 11 de noviembre.

“Este museo, único en su género y verdadero baluarte cultural, será el más grande del mundo en relatar la historia de la antigua civilización egipcia. Su apertura constituirá uno de los hitos culturales más significativos en la historia del Egipto moderno. (...) Espero con los más sinceros votos de éxito y prosperidad contar con la valiosa participación de Su Excelencia en esta ocasión histórica”, se lee en una carta de la Embajada de Egipto en Colombia firmada por el presidente de esa República, Abdel Fattah El-Sisi, fechada el 3 de agosto y dada a conocer por el mandatario en su cuenta de X el 29 de septiembre.

Dicha invitación, también fue extendida a la primera dama, Verónica Alcocer; no obstante, tras conocerse del mismo presidente que su esposa “está separada de mi hace años”, se desconoce si asistirán juntos a dicho compromiso.

El nuevo viaje de Petro inicia justo un día después de la consulta del Pacto Histórico que dejó como ganador al senador Iván Cepeda, con 1.533.284 votos (65,13 %) frente a Carolina Corcho, quien obtuvo 676.110 votos (28,72 %) y Daniel Quintero 144.677 (6,14 %), aunque el exalcalde de Medellín se bajó de la consulta, pero apareció en el tarjetón.

Le puede interesar: Descaches, memes y otras “joyas” de Petro en estos tres años de Gobierno

El mandatario calificó la jornada –en la que no paró de criticar a la Registraduría– de exitosa. De 40 millones de colombianos habilitados para votar, en la consulta del Pacto votaron 2,7 millones (2,3 millones, restando los no marcados y nulos).

