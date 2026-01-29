x

Vuelve y juega con las ‘fakes’: Petro destacó un supuesto video del Ejército por el salario vital y era generado por IA

El presidente Gustavo Petro subió el video a sus redes sociales junto con un mensaje en el que destacó la alegría de los uniformados del Ejército por el aumento del salario vital en el país. Luego borró la publicación.

  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a caer con las ‘fake news’ en redes sociales debido a la inteligencia artificial. FOTO: Getty y captura de video de redes sociales
  • El presidente Gustavo Petro. FOTO: Tomada de redes sociales @petrogustavo
hace 4 horas
El ojo crítico del presidente Gustavo Petro frente al contenido en redes sociales volvió a fallar luego de que este jueves 29 de enero destacara un supuesto video de miembros del Ejército Nacional celebrando por el aumento del salario vital en Colombia.

Tras conocer la grabación, el mandatario de los colombianos la subió desde sus redes sociales, específicamente en X (antes Twitter), donde compartió la presunta celebración de los uniformados junto a un sentido mensaje en el que aseguró que los soldados “estallaron” de alegría.

“Gracias al salario vital estalla esta alegría de un ejército que tenían paralizado y con hambre, hacia un ejército emancipador”, expresó el jefe de Estado colombiano en la tarde de este jueves.

Sin embargo, después de recibir diferentes comentarios en contra en la misma publicación y respuesta por parte de otros usuarios en redes sociales, el presidente eliminó la publicación. Pero, como dicen por ahí que las redes “tienen memoria”, el error quedó en evidencia tras una de las confrontaciones.

Uno de los que le respondió al presidente la imprecisión de la publicación en redes sociales fue el periodista y humorista Daniel Samper Ospina, que con una risa le contestó a Gustavo Petro que ese era un video generado por la inteligencia artificial (IA). “Jajaja !Es IA!”, expresó.

Durante su gobierno, esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro cae en las ilusiones generadas por la inteligencia artificial, que actualmente cuenta con mucho contenido regado en las redes sociales.

Durante las marchas del Día del Trabajo en 2024, el presidente compartió una imagen que pretendía mostrar el apoyo popular. Sin embargo, la imagen tenía rasgos evidentes de haber sido generada por IA de baja calidad, con frases que decían: “Coombia. Potencia mundial die dil a vida”.

El presidente Gustavo Petro. FOTO: Tomada de redes sociales @petrogustavo
En otro episodio, Petro publicó la foto de un supuesto semisumergible autónomo (un dron submarino) incautado por la Armada. Investigaciones de portales como ColombiaCheck confirmaron que la imagen era una manipulación con IA basada en una fotografía real de un submarino casero capturado en Tumaco cinco años atrás (2019).

