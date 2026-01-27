Denuncian presunto cobro ilegal de comisiones en la Agencia Nacional de Tierras

Se conoció una nueva denuncia que involucra a una entidad del Estado, en este caso la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la información, al interior de la entidad operaría un presunto esquema de cobro de comisiones ilegales, mediante el cual se habría exigido hasta el 10 % del valor de los predios a propietarios interesados en que la ANT adquiriera sus tierras. De acuerdo con la denuncia, este supuesto modelo en el que estarían cobrando comisiones desde la agencia se pudo evidenciar en contratos de mandato autenticados, los cuales vinculan a una contratista de la ANT con el propietario de tres predios que finalmente fueron comprados por la entidad. Dichos documentos, que reveló la senadora Paloma Valencia, establecerían el pago de una comisión del 10 % a cambio de la “gestión” para que la Agencia concretara la adquisición de los terrenos. La contratista señalada habría suscrito un contrato de prestación de servicios con la Agencia Nacional de Tierras el 25 de junio de 2024, con una remuneración total de 74,9 millones de pesos y vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su labor consistía en brindar apoyo jurídico a la Secretaría General de la ANT.

Los predios

En noviembre de 2024, la contratista y el propietario de los predios habrían firmado tres contratos de mandato, uno por cada lote, los cuales fueron autenticados en las notarías de Bogotá. Los tres lotes se encontrarían ubicados en el departamento de Bolívar; uno de ellos tiene 363 hectáreas de extensión. Según la denuncia, estos contratos no tendrían fecha de terminación y condicionaban el pago de la comisión a que la ANT concretara efectivamente la compra de los predios, hecho que finalmente se produjo.

La comisión presuntamente pactada ascendería a 422 millones de pesos, “lo que plantea serios interrogantes sobre si la contratista actuó por iniciativa propia o si fue utilizada como intermediaria para canalizar recursos hacia directivos de la entidad”, se lee en el comunicado de prensa de la denuncia.

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Valencia le preguntó directamente al actual director de la ANT, Juan Felipe Harman, que le explique “a los colombianos lo que por años parecía un secreto a voces: habría un contrato autenticado que demostraría que la ANT cobraba una comisión del 10 % por la compra de tierras”. Ante la gravedad de los hechos, además, se le hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten una investigación exhaustiva sobre esto.

La respuesta de la ANT