Presunto asesino de Natalia Villalba, capturado en Ecuador, será trasladado a Colombia para responder ante la justicia

Luego de ser capturado en Quito, Ecuador, el presunto feminicida de Natalia Villalba, el británico Matthew Ashley Foster-Smith sería trasladado a Bogotá este sábado bajo un fuerte operativo de seguridad.

El extranjero de 46 años es el señalado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de la modelo Natalia Villalba Angarita, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, al norte de Bogotá.

Su captura se dio el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Quito. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el ciudadano británico llegará en la noche de este sábado, 27 de junio, bajo un fuerte operativo de seguridad y será puesto de inmediato a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación.

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Luego, será presentado ante un juez de control de garantías en Bogotá para las audiencias concentradas, donde se legalizará su captura. Se espera que el ente acusador le impute formalmente los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El extranjero será trasladado inmediatamente, ya que al parecer, intentó desde Ecuador huir hacia Londres utilizando documentos de identidad que las autoridades consideran falsos para ocultar su pasado criminal en el Reino Unido.

El señalado Foster-Smith es médico de profesión y propietario de una empresa de inversiones en Poole, una ciudad costera de Inglaterra. El medio anteriormente mencionado ha conocido que el inglés tiene un historial en su país de acoso sistemático contra mujeres.