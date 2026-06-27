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Presunto asesino de Natalia Villalba, capturado en Ecuador, será trasladado a Colombia para responder ante la justicia

El extranjero estaría llegando a territorio colombiano en las próximas horas para enfrentar su proceso por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita.

  • El extranjero señalado por el feminicidio de Natalia Villalba que fue capturado en Ecuador sería trasladado a Colombia este sábado, 27 de junio. Fotos: Interpol y redes sociales
    El extranjero señalado por el feminicidio de Natalia Villalba que fue capturado en Ecuador sería trasladado a Colombia este sábado, 27 de junio. Fotos: Interpol y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Luego de ser capturado en Quito, Ecuador, el presunto feminicida de Natalia Villalba, el británico Matthew Ashley Foster-Smith sería trasladado a Bogotá este sábado bajo un fuerte operativo de seguridad.

El extranjero de 46 años es el señalado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de la modelo Natalia Villalba Angarita, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, al norte de Bogotá.

Su captura se dio el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Quito. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el ciudadano británico llegará en la noche de este sábado, 27 de junio, bajo un fuerte operativo de seguridad y será puesto de inmediato a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Capturaron en Ecuador a ciudadano británico requerido por el feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

Luego, será presentado ante un juez de control de garantías en Bogotá para las audiencias concentradas, donde se legalizará su captura. Se espera que el ente acusador le impute formalmente los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El extranjero será trasladado inmediatamente, ya que al parecer, intentó desde Ecuador huir hacia Londres utilizando documentos de identidad que las autoridades consideran falsos para ocultar su pasado criminal en el Reino Unido.

El señalado Foster-Smith es médico de profesión y propietario de una empresa de inversiones en Poole, una ciudad costera de Inglaterra. El medio anteriormente mencionado ha conocido que el inglés tiene un historial en su país de acoso sistemático contra mujeres.

En 2023, fue condenado a dos años y dos meses de prisión por acechar a una exnovia, seguirla hasta su gimnasio y difundir imágenes íntimas de ella tras la ruptura, además de que registra condenas previas por acoso en los años 2020 y 2025.

Tras los hechos ocurridos en Bogotá, donde se le señala de haber golpeado a Villalba y haber ocultado su cuerpo en una maleta bajo una ducha abierta para retrasar la descomposición, el sospechoso inició su huida hacia el vecino país.

El 20 de junio, salió de Colombia por vía terrestre cruzando el puente de Rumichaca hacia Ecuador. Para evadir a la justicia, el extranjero habría utilizado identidades falsas, pues al momento de su captura portaba documentos a nombre de “Martinson Foster”, asegurando haber nacido en Cambridge, con el fin de ocultar su pasado judicial y despistar a Interpol. Se investiga si su ingreso a Colombia también se dio de manera irregular para evitar los controles migratorios.

Siga leyendo: Los antecedentes judiciales de Matthew Foster-Smith, el británico clave en el caso de Natalia Villalba

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