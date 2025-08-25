x

Procuraduría inspecciona la Cancillería por la fuga de Carlos Ramón González

La inspección se lleva a cabo para recopilar información sobre la residencia otorgada al exdirector del DAPRE en la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua.

    La fachada de la Procuraduría General de la Nación. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Funcionarios del ente de control ingresaron este lunes al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, para recopilar información sobre la residencia otorgada al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, en la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua. La acción hace parte del seguimiento a la solicitud de residencia que se tramita mientras avanza la investigación en su contra.

La inspección busca recolectar documentos y pruebas que permitan esclarecer los detalles de la residencia que González habría obtenido en Nicaragua. La Procuraduría continuará con la revisión de los registros y trámites relacionados con el caso dentro de las instalaciones de la Cancillería. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre los hallazgos preliminares de la diligencia.

Según la Cancillería, González llegó a Nicaragua en 2024 y obtuvo la residencia en mayo de 2025, cuando ya estaba imputado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

La solicitud de residencia fue gestionada por Óscar Muñoz, encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Managua y aliado político del exembajador León Freddy Muñoz, hoy senador del Partido Verde.

La canciller (e), Rosa Villavicencio, confirmó que Muñoz está bajo investigación disciplinaria por su papel en la concesión de la residencia a González. “El encargado de negocios está en un proceso disciplinario, hay una investigación de la Procuraduría, estamos aportando toda la documentación que la Procuraduría está solicitando”, indicó Villavicencio.

La jefa de la diplomacia colombiana reiteró que “desde Cancillería y Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía, se solicitó la extradición del señor Ramón González. El gobierno nicaragüense le ha concedido el asilo. Hay un protocolo de extradición y lo que hemos manifestado es nuestro desacuerdo con la solicitud; en ese punto estamos”.

Le puede interesar: Inspección en la Cancillería por papel de diplomáticos en caso de Carlos Ramón González

Utilidad para la vida