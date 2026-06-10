Daniel Quintero, Isabel Zuleta y la lista ampliada de acusados por De la Espriella de compra de votos

Uno a uno: los 29 mencionados

El primer grupo de personas mencionadas está compuesto por figuras que pertenecen directamente a la coalición de gobierno, es decir, el Pacto Histórico impulsado por el hoy presidente Gustavo Petro y por el que está inscrito como candidato Iván Cepeda. Entre ellos destacan los congresistas en ejercicio Pedro Flórez y Martha Peralta; y las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio. Este grupo también incluye representantes a la Cámara como Felipe Hernández y Alexandra Pineda, además del diputado Luis Fernando Lobo y líderes de bases como Iván y Andrea Vargas. Lea más: Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta presidencial De la Espriella también incluyó a Carlos Caicedo, figura clave de la izquierda en el Magdalena que se bajó de su candidatura hace unos días para apoyar a Cepeda antes de la primera vuelta. Además, figuran Juan Felipe Harman, quien renunció a la Agencia Nacional de Tierras para unirse a la campaña del Pacto. Figuran políticos de partidos tradicionales que, según su denuncia, estarían apoyando la estrategia del Gobierno en las regiones. Del Partido Liberal se mencionó a Karyme Cotes, Carlos Felipe Quintero y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y quien se encuentra actualmente recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá por el caso de corrupción de la UNGRD. Del Partido Conservador aparecen los congresistas Fernando Niño y Carlos Andrés Trujillo, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en la UNGRD. Y del Partido de la U es mencionado el congresista Antonio Correa, conocido como ‘El gatico’, por su cercanía histórica con el círculo de la fallecida Enilse López, ‘La Gata’, y quien hizo público su respaldo a Cepeda distanciándose de su colectividad. Lea también: Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista En este grupo también entra Luis Ramiro Ricardo, quien ocupa una curul de paz. La lista incluye a personajes con condenas previas o procesos vigentes por corrupción, descritos como “líderes de maquinarias regionales”. Sobresalen los exsenadores Eduardo Pulgar y Musa Besaile, ambos condenados por corrupción, cuyas casas políticas siguen activas. Pero las denuncias de Abelardo De la Espriella no pararon ahí. También mencionó a otros paisas como el cuestionado Julián Bedoya y a María Eugenia Lopera, representante y senadora electa por el Partido Liberal, y la polémica senadora Isabel Zuleta, que estaría relacionada en esta denuncia por su papel en la mesa de “paz urbana” con las bandas de Valle de Aburrá. Además, en este apartado se destaca Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter; y Rafael Martínez, de los Caicedo en Magdalena; y al líder regional Rafael Macea. Entérese: “Es falso”: Abelardo niega supuesto plan para privatizar el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades

Las pruebas

El candidato De la Espriella ha dicho que sus denuncias están soportadas en “informes de Inteligencia, fuentes de alto nivel y reportes de prensa”. Sin embargo, el abogado penalista, que ya no litiga, no ha presentado públicamente documentos o pruebas físicas directamente, por lo menos en su video del pasado domingo en sus redes sociales y canal de YouTube. Pero dice que sí le entregó información al gobierno norteamericano, con quien tiene cercanía. El presidente Donald Trump, de hecho, decidió expresar su apoyo público a “El Tigre” hace unos días.

Cabe recordar que en la Costa Caribe, territorio señalado por De la Espriella, no solo se han investigado y procesado congresistas por la práctica de compra de votos sino que se ha denunciado cómo ese modus operandi habría contribuido para que Santos (2014) y Petro (2022) ganaran la Presidencia. Santos perdió la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga, y para la segunda vuelta, Armando Benedetti activó la maquinaria, y el millón de votos que sacó Santos en primera vuelta en la Costa se convirtieron en 2 millones. Y lo mismo ocurrió con Petro, que sacó 1,8 millones de votos en primera vuelta en el Caribe y llegó a 2,5 millones en segunda vuelta —casi 700.000 más–. Los que le sirvieron para ganarle a Rodolfo Hernández.

Abelardo De la Espriella antes de su denuncia también habló de la supuesta existencia de un plan vigente para acabar con su vida, asegurando contar con “informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas” y que por eso es que ha evitado, desde la primera vuelta presidencial que ganó, salir lo menos posible a plaza pública. Aunque anunció que este próximo domingo 14 de junio cerrara su campaña en Buga, donde visitará la Basílica del Señor de los Milagros. Así lo anunció en su canal de YouTube: “Ahí te veo, negrito (...) Vamos todos a la ciudad Milagro a pedir por la patria Milagro”. El candidato asegura que esa alianza que se estaría tejiendo para la compra de votos en la región Caribe a favor de Iván Cepeda y que eso, entre otras, “fue el factor que impidió su victoria definitiva en la primera vuelta”. Lea también: Crece la polémica internacional por mensaje de Petro: 24 legisladores condenan referencia al nazismo La denuncia también se extiende al control territorial en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, donde afirma que existen mesas con el 100 % de los votos a favor de Cepeda, como lo han registrado EL COLOMBIANO y otros medios, lo que utiliza como una supuesta prueba estadística de coacción al elector o fraude en zonas de influencia criminal. Finalmente, alerta sobre un posible “estallido social” y actos de vandalismo en Cali y la Universidad del Valle, alegando tener información sobre “planes para generar miedo y desconocer los resultados electorales del próximo 21 de junio”.

Primera vuelta: votación por territorio. Foto: El Colombiano

Varios señalados han respondido

Las reacciones no se hicieron esperar luego de que se conocieran las denuncias de Abelardo De la Espriella sobre una presunta compra de votos durante la campaña presidencial. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien rechazó de manera categórica los señalamientos. En diálogo con Blu Radio, aseguró que la acusación es “miserable y mentirosa. Nosotros toda la vida hemos luchado contra quienes precisamente hacen eso”. Además, afirmó que la campaña de De la Espriella emplea “millones de dólares que se sabe que vienen del extranjero para manipular la democracia”. Lea también: Congresista Katherine Miranda apoyará a De la Espriella “no porque crea que es perfecto”; dio estas razones Por su parte, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo en X: “Hoy me calumnió Abelardo de la Espriella y Carlos Carrillo. Uno dijo que “compro votos” sin pruebas. El otro que soy un “hampón” sin pruebas. Los dos lo hicieron por intereses personales. Los dos lo hicieron en medios que no los cuestionaron por esas difamaciones. Ninguno se detuvo a pensar, ni ellos ni los medios, en las consecuencias que esas acusaciones pueden tener para mi seguridad y la de mi familia. A los dos los hago responsables de lo que me nos pueda pasar. Son malas personas. Eso son”. El representante a la Cámara Agmeth Escaf también rechazó cualquier relación con las conductas denunciadas. En declaraciones a la emisora manifestó que “es absolutamente falso. Nunca he estado involucrado en un tema de esos, ni hemos trabajado alrededor de ese tipo de acciones en lo absoluto”. Según Escaf, las acusaciones responden a una estrategia política en medio de la campaña electoral. “Es notorio su desespero porque, como en la costa Caribe no tiene posibilidades, (...) se ha decidido sacar a todos los que estamos en representación del Caribe colombiano”, afirmó. Lea más: Embajador de Israel ante la ONU exige disculpas de Petro por saludo nazi: “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa” A su turno, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda, negó que su campaña recurra a prácticas de compra de votos. En entrevista con Blu Radio señaló: “Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”. Harman, además, pidió que las autoridades revisen el origen de los recursos de las campañas. “Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.

Entre tanto, Mario Fernández Alcocer, exsenador y primo de la primera dama, Verónica Alcocer, anunció que acudirá a la justicia por las afirmaciones realizadas en su contra. También le puede interesar: ¿Qué tantos votos más le da a Cepeda el freno de Petro a la Constituyente? En conversación con El Tiempo aseguró: “Voy a interponer acciones legales. Esos señalamientos son una infamia. No solamente los órganos de control han hecho veeduría en la región. Hay 24 organismos internacionales que se instalaron acá”. Fernández también cuestionó que las denuncias se concentren en dirigentes vinculados a la campaña de Iván Cepeda. “Lo que se busca es neutralizar a aquellos líderes o dirigentes de la campaña de Cepeda. En los 200 mil votos que obtuve para la Gobernación no hubo una sola queja de compra de votos”, agregó. Otra de las reacciones llegó del representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, quien en diálogo con La FM rechazó las acusaciones realizadas por el candidato presidencial: “Redacté una denuncia por calumnia porque las afirmaciones que hizo Abelardo de la Espriella carecen de pruebas. Esto no es más que una muestra del desespero que existe frente a los resultados electorales que se están proyectando en el Caribe”.

Preguntas y respuestas

¿De qué acusa Abelardo de la Espriella a Daniel Quintero? De la Espriella acusa a Daniel Quintero de formar parte de una supuesta red dedicada a la compra de votos en el Caribe para favorecer a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, señalamiento que Quintero calificó como una calumnia peligrosa para su seguridad. ¿Por qué está vinculada la senadora Isabel Zuleta en la denuncia de De la Espriella? La senadora Isabel Zuleta es vinculada por De la Espriella debido a su rol mediador en las mesas de “paz urbana” con bandas del Valle de Aburrá, sugiriendo un presunto uso político de dichos acercamientos en el departamento de Antioquia. ¿Qué consecuencias internacionales tiene la denuncia de compra de votos? El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, confirmó que el gobierno estadounidense analiza el expediente enviado por De la Espriella para evaluar la posible cancelación de visas a los 29 políticos y contratistas colombianos implicados.