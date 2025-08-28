Menores implicados en magnicidios: qué sigue para el adolescente que mató a Miguel Uribe

Aunque la condena contra el autor material del asesinato de Miguel Uribe se perciba como un logro de justicia tras el magnicidio que estremeció al país, lo cierto es que detrás del proceso todavía hay múltiples hipótesis abiertas y un panorama de investigación que no se cierra.
El desenlace judicial también deja un sabor agridulce: el primer responsable juzgado por este crimen es un menor de edad. En su caso, la sanción impuesta fue de siete años de privación de la libertad, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
