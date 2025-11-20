¿Quién es alias Runcho, el “capo de capos” que maneja las fuerzas de “Iván Mordisco” según Petro?

En medio de los bombardeos del Gobierno contra los grupos armados ilegales y las estructuras de “Iván Mordisco”, que han revivido un debate por las muertes de alrededor de 15 menores de edad, el presidente Gustavo Petro mencionó por nombre propio a un viejo conocido del mundo narco. Se trata de Alirio Zárate Moreno, alias Runcho, a quien calificó como un “capo de capos”.

El presidente afirmó que pidió “al Estado colombiano en sus diferentes formas, y al Gobierno en nuestra fuerza pública, que investigue esto en profundidad y logre la captura del capo de capos que maneja ‘Iván Mordisco’, al cual le vende la cocaína; se llama Alirio Zárate, se mueve también en la altillanura colombiana”.

En contexto: Defensoría del Pueblo exige al presidente Petro suspender bombardeos que puedan afectar menores de edad

Según el jefe de Estado, este hombre ocupa hoy un rol determinante como comprador principal de la cocaína producida por el grupo de alias Mordisco, el guerrillero más buscado del país.

Petro agregó que Zárate estaría relacionado con enfrentamientos recientes por el control de áreas productoras y corredores estratégicos del narcotráfico.

En referencia a hechos recientes en el sur del país, recordó que Zárate “acaba de matar al señor alias ‘Sinaloa’ o ‘Boyaco’, en el Putumayo, otra zona de alta producción de cocaína”, dijo este miércoles.

Lea más: “La responsabilidad recae en los grupos armados”: MinDefensa se pronuncia tras críticas por bombardeo en Guaviare

Agregó que “no solamente se trata de un combate militar sino, siendo economías ilícitas, es jurídico-militar, y, por tanto, hay que capturar al capo que maneja las fuerzas de ‘Iván Mordisco’”.

Las afirmaciones del presidente reavivaron el interés de las autoridades por este personaje con un largo historial criminal, cuya trayectoria se remonta a los años más intensos del narcotráfico asociado a Daniel “El Loco” Barrera, uno de los mayores capos capturados en Colombia y extraditado en 2013 a Estados Unidos.