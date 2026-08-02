Zuluaga, Castro y Laverde: los 3 más sonados para la Contraloría

Con ese obstáculo despejado, la elección sigue su curso, mientras en el Congreso avanzaron las comparecencias públicas de los candidatos, las reuniones de bancadas y los cálculos para definir quién tiene los votos suficientes para lograr la mayoría entre los 286 congresistas.

Justamente hace unos días el Consejo de Estado negó la iniciativa que buscaba frenar el concurso.

El próximo 12 de agosto el Congreso votará por quién asumirá la máxima entidad que pone la lupa sobre los recursos públicos del país. El Legislativo en pleno (Cámara y Senado) hará la elección secreta de Contralor ese día a las 2:00 p. m.

Aunque la lista está integrada por cinco hombres y cinco mujeres, la competencia comenzaría a concentrarse en cuatro nombres: el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, el personero de Bogotá Andrés Castro, el secretario de la Comisión Sexta del Senado Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, ficha del empalme de Abelardo de la Espriella, lo que se interpretó en algunos sectores como un guiño del gobierno entrante en respaldo de la candidata.

Tanto Castro como Laverde son señalados en distintos sectores políticos como personas cercanas al procurador general, Gregorio Eljach.

De hecho, hace unos días se vio en la Universidad Externado al procurador reunido con Castro y con otra persona más.

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Eljach conoce de cerca el funcionamiento del Congreso. Antes de asumir la Procuraduría ejerció durante 12 años como secretario general del Senado.

Esa trayectoria le permitió construir relaciones con numerosos congresistas; y aunque la composición del Legislativo cambió en más de un 60% para este nuevo periodo, lo cierto es que muchos partidos y líderes políticos son cercanos a él.

EL COLOMBIANO consultó al procurador para preguntarle sobre si él estaría “intercediendo” por estos candidatos, pero aún no ha respondido.

Uno de los aspirantes que más respaldo parece reunir es Zuluaga, quien tendría como principal apoyo al líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

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Otro de los candidatos que más se menciona en las conversaciones es Andrés Castro. Su hoja de vida incluye cargos como contralor de Bogotá, contralor delegado para el sector Justicia y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Este diario conoció que Castro podría estar buscando el respaldo de sectores progresistas. También ha sido mencionado por su cercanía con el excontralor conservador Felipe Córdoba.

Es decir, la puja entre Zuluaga y Castro se traduciría en una nueva disputa entre los conservadores Cepeda y Córdoba, similar a lo que ocurrió cuando el partido buscaba escoger candidato presidencial a finales del año pasado y que terminó con la renuncia de Córdoba a su precandidatura.

El tercer nombre que aparece con frecuencia es el de Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado. Su trabajo durante varios años en el Congreso le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento del Legislativo y construir relaciones tanto con senadores como con representantes.

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De acuerdo con versiones reveladas por Cambio, Laverde contaría con respaldo de sectores liberales cercanos al senador Lidio García.

Aunque en las conversaciones políticas no aparece entre los principales favoritos, algunos reconocen que Luis Enrique Abadía García podría convertirse en un competidor importante. Abadía obtuvo el mejor puntaje del concurso de méritos, con 86,74 puntos.

Según conoció Caracol Radio, el viernes se realizaron al menos dos reuniones para buscar consensos entre las bancadas. En esos encuentros habrían participado, entre otros, Simón Gaviria, Richard Aguilar y Felipe Harman. Sin embargo, no se habría llegado a ningún acuerdo aún.

Que la atención esté puesta en este cargo no es para menos. Se trata de la elección de la persona que vigilará el uso de los recursos públicos de toda la Nación durante los próximos cuatro años. El contralor no solo vigila el presupuesto nacional, que para este año son más de 540 billones de pesos, sino que debe ponerle la lupa a las empresas del Estado y a los recursos de las regalías.