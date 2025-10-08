Ordenan reabrir investigación por filtración de orden de captura contra Benedetti atribuida a funcionarios de la Corte Suprema

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) anuló el archivo preliminar del caso y dispuso retomar las averiguaciones disciplinarias contra funcionarios de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ,por la presunta filtración a medios de un borrador de fallo reservado formulado contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. La resolución llega tras la apelación presentada por el mismo Benedetti frente a la decisión de archivo de la Comisión Seccional de Bogotá.
Según la nueva decisión del 7 de octubre, se debe “analizar con mayor exhaustividad la presunta filtración a los medios de comunicación” para establecer si servidores judiciales estuvieron involucrados en la divulgación de documentos reservados.