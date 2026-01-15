René Guarín: el ex M-19 y “veedor digital” de Petro que dirigirá la poderosa agencia de Inteligencia

En los pasillos del poder en Colombia hay nombres que resuenan por su estridencia política y otros que se consolidan en la sombra. René Guarín pertenece al segundo grupo, aunque su historia personal cargue con el peso de las décadas más turbulentas del país.
Hoy, Guarín no solo es el hombre que cuida las espaldas digitales del presidente Gustavo Petro, sino que se alista para asumir las riendas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), convirtiéndose en el cuarto exmilitante del M-19 en ocupar ese despacho durante la era Petro. Guarín recibe la DNI en condición de encargado, pero sin dejar su puesto de trabajo en la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, como lo pudo conocer EL COLOMBIANO.